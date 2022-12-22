"اليمامة للحديد" تتكبد 96.4 مليون ريال خسائر في الربع المنتهي في سبتمبر 2022

تحولت شركة اليمامة للصناعات الحديدية "اليمامة للحديد"، إلى الخسارة بـ 26.66 مليون ريال، في السنة المالية للشركة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 207.83 مليون ريال في السنة المالية السابقة للشركة.

وقالت "اليمامة للحديد" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن التحول للخسارة يعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام لقطاعي الإنشاءات والكهرباء بنسبة 55.78% و14.74% على التوالي، بالإضافة إلى انخفاض كمية وقيمة مبيعات قطاع الإنشاءات بنسبة 33.74% و19.63% على التوالي.

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وأضافت أنه يعود كذلك إلى انخفاض أسعار البيع نتيجة الهبوط الحاد في أسعار خامات الحديد عالمياً خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي 2022م نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وقد أثر ذلك سلباً على الطلب على منتجات الحديد محلياً لا سيما سير أعمال المشاريع تحت التنفيذ والتريث في ترسية أي مشاريع جديدة.

وبلغت قيمة خسائر الشركة في الربع الرابع المنتهي في 30 سبتمبر الماضي نحو 96.4 مليون ريال.

وأوضحت "اليمامة للحديد"، أنه نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار المواد الخام الرئيسية لصناعة الأنابيب فقد ارتفعت تكلفة المبيعات مقارنةً بأسعار البيع.

وأشارت إلى أنه قد تم تكوين مخصص انخفاض قيمة المخزون بلغ نحو 56 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2022م، إضافةً إلى المساهمة السلبية لارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 12.8 مليون ريال وبنسبة 96% عن العام السابق نتيجة لارتفاع أرصدة القروض قصيرة الأجل المستخدمة في تمويل مشتريات المواد الخام وكذلك ارتفاع نسب الفوائد على التمويل عالمياً.

عدم توزيع أرباح

وفي سياق آخر، أعلنت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، في بيان منفصل، عن توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2022م.

وأرجعت الشركة سبب التوصية إلى المساهمة في تمويل المشاريع المستقبلية للشركة، حيث يجري العمل في تنفيذ مشروع اليمامة لأنظمة طاقة الرياح بمدينة ينبع الصناعية والذي من المخطط تشغيله التجريبي خلال الربع الثالث من عام 2023م.