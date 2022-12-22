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تبوك الزراعية
تبوك للتنمية الزراعية
سوق السعودية

"تبوك الزراعية" توقع عقداً مع "وفرة للصناعة" لبيع بطاطس تصنيعية بـ14 مليون ريال

يكون العقد نافذا حتى تاريخ 28 فبراير 2024

دبي - العربية.نت
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أعلنت "شركة "تبوك للتنمية الزراعية" عن توقيعها عقداً مع شركة "وفرة للصناعة والتنمية" بقيمة 14.03 مليون ريال، غير شامله لتكاليف النقل وضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن العقد يتضمن بيع شركة تبوك الزراعية بطاطس تصنيعية لشركة وفرة للصناعة والتنمية.

وأوضحت أن الطرفين وافقا على أن تقوم شركة "تبوك" بتزويد شركة "وفرة" بكميات من منتجها من البطاطس التصنيعية حسب جدول التوريد المتفق عليه في العقد. وسيكون هذا العقد استكمالاً للتعامل بين الشركتين في مجالات متعددة.

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وأضافت أن هذا العقد يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه من الطرفين، ويكون نافذا حتى تاريخ 28/02/2024م.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للربع الثالث والرابع من عام 2023م والربع الأول من عام 2024م.

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