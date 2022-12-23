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عملات مشفرة

الإفراج عن مؤسس "FTX" بكفالة 250 مليون دولار

الادعاء الفدرالي في نيويورك وجه إليه 8 تهم

دبي - العربية.نت
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تم الإفراج عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "FTX"، سام بانكمان فرايد، بكفالة قدرها 250 مليون دولار.

وكان الادعاء الفدرالي في نيويورك، وجه ثماني تهم لمؤسس بورصة "FTX"، بينها الاستخدام غير القانوني لإيداعات العملاء لتمويل شركته الأخرى للعملات المشفرة وشراء عقارات.

إلى ذلك، قال المدعي الأميركي داميان ويليامز يوم الأربعاء، إن المؤسس المشارك لشركة FTX، غاري وانغ، والمديرة التنفيذية السابقة لشركة Alameda Research، كارولين إليسون، اعترفا بالذنب في التهم الفيدرالي الموجهة إليهما في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

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واعترف وانغ بالذنب في التآمر لارتكاب 4 جرائم احتيال، فيما أقرت إليسون بالذنب في تهمتي احتيال عبر البريد الإلكتروني، وتهمتين بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت، والتآمر لارتكاب الاحتيال في السلع، والتآمر لارتكاب الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لارتكاب غسل الأموال.

وتم الكشف عن لائحة التهم، في الليلة نفسها التي كان فيها بانكمان، في طريقه من جزر الباهاما إلى نيويورك.

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