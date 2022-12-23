اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بنوك مصر
صراف آلي في مصر
بنوك مصر

تحذيرات جديدة لأصحاب بطاقات الائتمان والخصم المباشر في مصر

في إطار جهود ضبط سوق الصرف

القاهرة - خالد حسني
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في إطار ضبط سوق الصرف، طالب البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المصرية بضرورة إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال بأنه يحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، خاصة العملاء الذين لا يغادرون البلاد.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار ما تمت ملاحظته من وجود استخدامات لبعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر في عمليات خارج مصر على الرغم من تواجد العملاء حائزي هذه البطاقات داخل البلاد.

وحظر البنك المركزي المصري طلب تدبير العملة لأغراض السفر للخارج دون مغادرة البلاد، كما يتعين على البنوك مراجعة عينة من استخدامات تلك البطاقات والتي تمت خارج البلاد وكذلك طلبات تدبير العملة لأغراض السفر منذ الأول من شهر ديسمبر 2022.

مبيعات الأجانب ببورصة مصر تقفز لـ 587 مليون جنيه في أسبوع أسواق المال البورصة المصرية مبيعات الأجانب ببورصة مصر تقفز لـ 587 مليون جنيه في أسبوع

وأكد المركزي المصري أنه في حال ملاحظة البنك وجود استخدامات متكررة بشكل متزايد بما يتنافى مع طبيعة استخدامات العميل وبما يشير إلى الشك في إساءة استخدام العميل للبطاقة أو العملة التي تم تدبيرها خاصة في حالة توافر مؤشرات على عدم مغادرة العميل للبلاد، فإنه يتعين على البنك موافاة الإدارة المركزية لتجميع مخاطر الائتمان بالبنك المركزى ببيانات كاملة عن هؤلاء العملاء، وأي حالات أخرى تظهر في مثل هذا القبيل اعتبارا من تاريخه بصفة مستمرة، حتى يتسنى للبنك المركزى اتخاذ اللازم مع الجهات المعنية للتحقق من قيام العميل بالسفر من عدمه.

وذكر أنه في حال التحقق من عدم سفر العميل أو إساءة استخدام البطاقات، فسوف يتم توجيه البنك نحو إيقاف التعامل على البطاقة وإبلاغ العميل بذلك، وإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آي سكور" لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الخلافات تتصاعد بين كيانات شرق السودان.. لماذا؟ الخلافات تتصاعد بين كيانات شرق السودان.. لماذا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط