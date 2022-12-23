"سالك" السعودية تستكمل الاستحواذ على 35.4% من "أولام الزراعية" بـ 4.65 مليار ريال

أكدت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أنها استكملت صفقة الاستحواذ على 35.43% من شركة أولام الزراعية القابضة بقيمة إجمالية تبلغ 4.65 مليار ريال بعد توقيعها اتفاقية الاستحواذ في شهر مارس الماضي.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة "سالك" المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح، أن الشركة استطاعت خلال الأشهر الماضية الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الصفقة مع شركة أولام الزراعية القابضة.

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وأشار إلى أن الشركتين ستعملان على التكامل والتعاون المشترك للمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضاف الرميح أن صفقة الاستحواذ تعد خطوة لتحقيق رؤية "سالك" نحو الريادة في مجال الأمن الغذائي بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وتطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع القدرات التجارية وتكامل الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية لضمان استدامة الغذاء والمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميز النسبية.

يذكر أن شركة أولام الزراعية القابضة ومقرها في سنغافورة تعد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحبوب والأرز والأعلاف وزيوت الطعام وتتواجد في أكثر من 30 دولة حول العالم ولديها القدرة على مناولة أكثر من 40 مليون طن من السلع الغذائية سنويا.