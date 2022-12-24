اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سفن نقل النفط
سفن نقل النفط
روسيا و أوكرانيا

شركات يابانية توقف التأمين على السفن في كل المياه الروسية

قرار الشركات جاء بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب

طوكيو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قالت صحيفة نيكاي التجارية اليابانية، اليوم السبت، إن ثلاث شركات تأمين يابانية ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا مما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت الصحيفة أن الشركات الثلاث بدأت في إخطار أصحاب السفن بقرارها، أمس الجمعة.

وقالت الصحيفة إن قرار شركات التأمين جاء بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب التي بدأتها موسكو قبل 10 أشهر.

سويسرا تتبنى رسمياً سقف أسعار النفط الروسي المحدد من الاتحاد الأوروبي طاقة اقتصاد روسيا سويسرا تتبنى رسمياً سقف أسعار النفط الروسي المحدد من الاتحاد الأوروبي

وأضافت أن هذا الإجراء الذي يسري حتى على المياه الواقعة في أقصى شرق روسيا البعيد عن القتال قد يجعل الشحن هناك محفوفا بالمخاطر بالنسبة لبعض الشركات.

وقالت نيكاي إن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخالين-2 للغاز والنفط الروسي قد تتأثر. ويعتبر مجمع جزيرة سخالين، المملوك جزئيا لشركة غازبروم وشركات يابانية، مهما لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم بـ9% من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
توصية تهدد ترمب.. وجمهوريون يتخلون عنه توصية تهدد ترمب.. وجمهوريون يتخلون عنه
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط