شركات يابانية توقف التأمين على السفن في كل المياه الروسية

قالت صحيفة نيكاي التجارية اليابانية، اليوم السبت، إن ثلاث شركات تأمين يابانية ستتوقف عن تأمين السفن ضد الأضرار في جميع المياه الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا مما قد يؤثر على واردات اليابان من الطاقة مثل الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت الصحيفة أن الشركات الثلاث بدأت في إخطار أصحاب السفن بقرارها، أمس الجمعة.

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وقالت الصحيفة إن قرار شركات التأمين جاء بسبب رفض شركات إعادة التأمين تحمل المخاطر المتعلقة بالحرب التي بدأتها موسكو قبل 10 أشهر.

وأضافت أن هذا الإجراء الذي يسري حتى على المياه الواقعة في أقصى شرق روسيا البعيد عن القتال قد يجعل الشحن هناك محفوفا بالمخاطر بالنسبة لبعض الشركات.

وقالت نيكاي إن واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال من مشروع سخالين-2 للغاز والنفط الروسي قد تتأثر. ويعتبر مجمع جزيرة سخالين، المملوك جزئيا لشركة غازبروم وشركات يابانية، مهما لأمن الطاقة في اليابان لأنه يسهم بـ9% من واردات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.