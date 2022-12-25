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عملات مشفرة

رئيسة "ألاميدا" السابقة : اتفقت مع مؤسس FTX على تضليل المستثمرين

بشأن حجم الأموال التي تقترضها الشركة من المنصة

دبي - العربية.نت
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اعترفت الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة "أبحاث ألاميدا" بأنها اشتركت مع مؤسس منصة FTX سام بانكمان فرايد في تضليل المقرضين بشأن حجم الأموال التي تقترضها الشركة من المنصة.

وخلال جلسة استماع علنية في مانهاتن، ذكرت كارولين إليسون، أن "ألاميدا" تم منحها إمكانية الوصول إلى تسهيلات الاقتراض من FTX دون الحاجة إلى تقديم ضمانات.

وأشارت إلى أنها اتفقت مع سام بانكمان فرايد على إخفاء هذا الأمر عن المقرضين، وقاما بصياغة بيانات مالية خاطئة لإخفاء مبلغ اقتراض "ألاميدا".

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وأفرج عن الرئيس التنفيذي السابق لشركة "FTX"، سام بانكمان فرايد، بكفالة قدرها 250 مليون دولار.

وكان الادعاء الفيدرالي في نيويورك، وجه ثماني تهم لمؤسس بورصة "FTX"، بينها الاستخدام غير القانوني لإيداعات العملاء لتمويل شركته الأخرى للعملات المشفرة وشراء عقارات.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني المستثمرون في صناعة التشفير، بالفعل من "شتاء العملات المشفرة" الناجم عن انهيار "Terraform Labs" في مايو، وانهيار أكبر لبورصة العملات المشفرة FTX، التي أعلنت إفلاسها في نوفمبر. فضلاً عن إلقاء القبض على مؤسسها سام بانكمان فرايد، في جزر الباهاما هذا الأسبوع بعد أن وجه المدعون العامون الأميركيون اتهامات جنائية ضده.

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