بدء تداول أسهم "السيف غاليري" في السوق السعودية الرئيسية.. الثلاثاء

أعلنت "تداول السعودية"، اليوم الأحد، أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، برمز تداول 4192 وبالرمز الدولي SA15M1PI1G19 .

وقالت "تداول السعودية" في بيان، إن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون 30% ارتفاعاً أو انخفاضاً مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً.

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وأضافت أنه سيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.

وكانت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري"، قد أعلنت عن اكتمال عملية التخصيص النهائي بنجاح للأسهم المطروحة للاكتتاب في الطرح العام الأولي بعد اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين من الشركات والمؤسسات.

وأوضحت الشركة في بيان سابق، أن فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد أقيمت يومي 5 و6 ديسمبر 2022، وشهدت اكتتاب 88.439 من المستثمرين الأفراد السعوديين والمقيمين الأجانب في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 325.2 مليون ريال بسعر الطرح العام البالغ 115 ريالا للسهم الواحد.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة تغطية الأسهم المطروحة لشريحة المكتتبين الأفراد قد وصلت إلى 269%.

وبلغ إجمالي حجم الطرح 1.207 مليار ريال بعد بيع 30% من إجمالي الأسهم المصدرة 35 مليون سهم، وذلك عن طريق بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين في الشركة.