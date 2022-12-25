مساهمو "بوبا العربية" يقرون زيادة رأسمالها لـ 1.5 مليار ريال بأسهم منحة

وافق مساهمو شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني- "بوبا العربية"، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية، على زيادة رأسمال الشركة من 1.2 مليار ريال إلى 1.5 مليار ريال، عن طريق رسملة مبلغ 300 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة، وذلك عن طريق أسهم منحة بعدد واحد سهم مقابل كل 4 أسهم قائمة وذلك بزيادة قدرها 25% من قيمة رأس المال.

وقالت "بوبا العربية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه بذلك يزيد عدد أسهم شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني المصدرة من 120 مليون سهم إلى 150 مليون سهم، وبزيادة قدرها 30 مليون سهم بمنح سهم لكل أربعة أسهم مملوكة.

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وأضافت أن هذه التوصية تهدف إلى رغبة مجلس الإدارة في دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية للشركة لتمكنها من تحقيق معدلات النمو في أعمال الشركة والتوسع في النشاطات الجديدة خلال الأعوام القادمة.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي شركة بوبا العربية المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

في حالة وجود كسور أسهم فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.