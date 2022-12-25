"أكوا باور" توقع اتفاقية شراء طاقة مع الشبكة الكهربائية الأوزبكية بـ 2.4 مليار دولار

أعلنت شركة أكوا باور، اليوم الأحد، عن توقيع عقد شراء الطاقة مع الشبكة الكهربائية الوطنية الأوزبكية لثلاث شركات لغرض خاص في محطات توليد طاقة الرياح وذلك لإنشاء محطة بقدرة 1.5 غيغاوات في منطقة كونجراد في جمهورية كاراكالباكستان الأوزباكستانية.

وقالت أكوا باور في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة العقد 2.4 مليار دولار، ومدته 25 عاماً بعد اكتمال البناء.

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وتوقعت أكوا باور أن يبدأ الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري بحلول الربع الثالث من عام 2027.

وأشارت إلى تقسيم المشروع إلى 3 شركات للمشروع في الموقع كل منها تقوم بتطوير محطة طاقة رياح بقدرة 500 ميغاوات، وقد دخلت كل شركة من شركات المشروع في اتفاقية شراء الطاقة منفصلة.

وأوضحت أكوا باور، أن محطة كونجراد للرياح، والمعروفة سابقاً بمحطة كاراكالباكستان المستقلة لطاقة الرياح، ستكون الأكبر من نوعها لتوليد طاقة الرياح في موقع واحد في آسيا الوسطى وإحدى أكبر المحطات على مستوى العالم.

وأضافت أنه من المتوقع تقليص 2.4 مليون طن من انبعاثات الكربون سنويًا وإمداد 1.65 مليون أسرة بالطاقة.