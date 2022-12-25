"سينومي سنترز" تبيع قطعة أرض لـ"سمو العقارية" بـ 644.5 مليون ريال

أعلنت شركة المراكز العربية "سينومي سنترز"، اليوم الأحد، عن إكمال صفقة بيع قطعة أرض بمساحة 115,094.89 متراً مربعاً الواقعة في حي الرائد بمدينة الرياض على طريق الملك خالد تقاطع طريق الملك عبدالله، بجوار مشروع مول جوهرة الرياض قيد الإنشاء.

وقالت "سينومي سنترز"، في بيان على "تداول السعودية"، إنها اتفقت على سعر نهائي بمبلغ 5,600 ريال للمتر المربع، لتبلغ بذلك قيمة الصفقة مبلغ 644.5 مليون ريال سعودي، غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية ولا رسوم السعي.

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وأضافت أن المشتري هي شركة سمو العقارية.

وأوضحت أن القطعة المبيعة هي ثاني قطعة أرض تبيعها الشركة في إطار برنامجها لبيع محفظة من الأصول غير الأساسية والمقدر إجمالي قيمتها السوقية بنحو ملياري ريال.

وبلغت القيمة الدفترية للأرض في قوائم الشركة 381.7 مليون ريال كما في 30 سبتمبر 2022.

وأشارت الدراسات إلى أن هذه الأرض مناسبة بشكل أكبر لمشاريع التطوير السكنية والمكتبية، ولا تدعم خطط التوسع الاستراتيجية للشركة والمتركزة في تطوير وجهات عصرية وفق أرقى المعايير العالمية.

وقالت "سينومي سنترز"، إن قائمة الدخل للشركة ستتأثر إيجاباً بقيمة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الصفقة بمبلغ 262.8 مليون ريال. ومن المتوقع ظهور هذا الأثر من الصفقة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م أو التي تليها والمنتهية في 31 مارس 2023.

وأضافت أنها سوف تستخدم المتحصلات من بيع الأصل في تقوية المركز المالي للشركة وتعزيز خطط النمو المستقبلية.

وتأتي عملية البيع على خلفية الصفقة الأولى للبرنامج، والتي باعت الشركة خلالها أرضاً بمساحة 17,733 متراً مربعاً في حي العليا بالرياض بنحو 230.5 مليون ريال.