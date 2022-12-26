اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصرف الإمارات المركزي
مصرف الإمارات المركزي
بنوك الإمارات

ارتفاع الودائع في النظام المصرفي الإماراتي 12.6% بنهاية سبتمبر

بدعم من زيادة في ودائع المقيمين بنسبة 15.3% على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الاثنين، ارتفاع الودائع في النظام المصرفي 12.6% على أساس سنوي نهاية سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن تقرير للمصرف المركزي، أن ارتفاع الودائع يعكس الزيادة الإضافية في ودائع المقيمين بنسبة 15.3% على أساس سنوي.

وأوضح البنك أن النمو القوي في الودائع أدى إلى دعم كفاية السيولة وأوضاع التمويل، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند أقل مستوى في سبع سنوات.

دراسة: الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في عام 2023 قصص اقتصادية اقتصاد دراسة: الاقتصاد العالمي يتجه نحو الركود في عام 2023

وكشف المصرف المركزي أيضا أن الإقراض المصرفي حافظ على معدل نمو بلغ 5.5% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر، حيث شهد تحسناً عبر فئات الاقتراض الرئيسية، وسجل الائتمان المحلي نمواً بلغ 3.3% مدفوعاً بالقطاع الخاص.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أزمة تضرب شركات تصنيع السيارات.. هذا حجم خسائر تسلا أزمة تضرب شركات تصنيع السيارات.. هذا حجم خسائر تسلا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط