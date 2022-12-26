بنوك الإمارات
ارتفاع الودائع في النظام المصرفي الإماراتي 12.6% بنهاية سبتمبر
بدعم من زيادة في ودائع المقيمين بنسبة 15.3% على أساس سنوي
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أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الاثنين، ارتفاع الودائع في النظام المصرفي 12.6% على أساس سنوي نهاية سبتمبر الماضي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن تقرير للمصرف المركزي، أن ارتفاع الودائع يعكس الزيادة الإضافية في ودائع المقيمين بنسبة 15.3% على أساس سنوي.
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وأوضح البنك أن النمو القوي في الودائع أدى إلى دعم كفاية السيولة وأوضاع التمويل، كما تحسنت نسبة القروض إلى الودائع ونسبة السلف إلى الموارد المستقرة عند أقل مستوى في سبع سنوات.
وكشف المصرف المركزي أيضا أن الإقراض المصرفي حافظ على معدل نمو بلغ 5.5% على أساس سنوي بنهاية سبتمبر، حيث شهد تحسناً عبر فئات الاقتراض الرئيسية، وسجل الائتمان المحلي نمواً بلغ 3.3% مدفوعاً بالقطاع الخاص.
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