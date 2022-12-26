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مايكل بلومبرغ
مايكل بلومبرغ
شركات

متحدث: بلومبرغ‭ ‬ليست مهتمة بالاستحواذ على داو جونز أو واشنطن بوست

بعد تقرير عن اهتمام الملياردير الأميركي مايكل بلومبرغ بهما

دبي - العربية.نت
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قال متحدث باسم بلومبرغ، في تغريدة على تويتر يوم الأحد، إن الشركة ليس لديها اهتمام بالاستحواذ على شركة داو جونز أو صحيفة واشنطن بوست.

أضاف المتحدث تاي تريبيت في تغريدة أعاد مايكل بلومبرغ نشرها: "ليست هناك محادثات مع أحد أو أي منظمة بخصوص الاستحواذ".

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر يوم الجمعة نقلا عن مصدر مطلع على تفكير بلومبرغ أن الملياردير الأميركي مايكل بلومبرغ مهتم بشراء إما شركة داو جونز من الإمبراطورية الإخبارية لروبرت مردوخ، أو صحيفة "واشنطن بوست" من شركة أمازون لجيف بيزوس، نقلاً عن رويترز.

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