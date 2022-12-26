مجموعة "الحبتور" تخطط لتشييد 3 مشاريع عقارية في دبي بـ 9.5 مليار درهم

كشفت مجموعة الحبتور، عن خططها لتشييد 3 مشاريع عقارية في دبي خلال العام المقبل، بتكلفة تصل إلى 9.5 مليارات درهم.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف الحبتور، إن المشروع الأول هو في مجمع الحبتور سيتي ويضم أبراجاً سكنية سيكون أحدها هو الأضخم عالمياً، وتبلغ تكلفة إنشائه 4.5 مليار درهم.

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ويتضمن المشروع العقاري الثاني إنشاء مجمع سكني في منتجع "حبتور غراند" في منطقة جميرا Beach Residence بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار درهم.

وحول المشروع الثالث، قال الحبتور إنه يشمل إعادة تطوير برج الحبتور في المارينا بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار درهم.

وأكد الحبتور أن المشاريع الجديدة ستنفذ بتمويل داخلي.