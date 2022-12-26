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دله للخدمات الصحية
دله للخدمات الصحية
سوق السعودية

"دله الصحية" توقع عقد تجهيز المرحلة الثانية لمستشفى "نمار" بقيمة 159 مليون ريال

مدة العقد 13 شهرا

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "دله للخدمات الصحية" عن توقيع عقد أعمال التشطيبات والكهرباء والميكانيكا للمرحلة الثانية لمستشفى دله نمار مع شركة يوسف مارون للمقاولات، بقيمة 159 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن تنفيذ أعمال التشطيبات والكهرباء والميكانيكا لإكمال وتجهيز مبنى العيادات لمستشفى دله نمار المرحلة الثانية ليصل المستشفى إلى طاقته الاستيعابية القصوى بعد الانتهاء من هذه الأعمال.

وأضافت أن مدة العقد 13 شهرا.

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وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون لإكمال تجهيز مبنى العيادات أثر مالي إيجابي على نتائج الشركة عند البدء في تشغيلها، والمتوقع أن يكون خلال العام 2024م.

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