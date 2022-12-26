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الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
سوق السعودية

"سابتكو" توقع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في الطائف بـ88 مليون ريال

مدة العقد 5 سنوات

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف مع أمانة محافظة الطائف بقيمة 88 مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة العقد 5 سنوات.

وأوضحت أنه سوف يكون أثر العقد إيجابياً على إيرادات الشركة اعتباراً من النصف الأول 2023م.

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كانت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، أعلنت عن استلامها إشعاراً بترسية مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة مع أمانة منطقة القصيم لمدة 5 سنوات.

وقالت "سابتكو"، إن قيمة العقد تبلغ 115 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

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