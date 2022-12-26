"سابتكو" توقع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في الطائف بـ88 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عن توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة الطائف مع أمانة محافظة الطائف بقيمة 88 مليون ريال (شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%).

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن مدة العقد 5 سنوات.

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وأوضحت أنه سوف يكون أثر العقد إيجابياً على إيرادات الشركة اعتباراً من النصف الأول 2023م.

كانت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"، أعلنت عن استلامها إشعاراً بترسية مشروع النقل العام بالحافلات في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة مع أمانة منطقة القصيم لمدة 5 سنوات.

وقالت "سابتكو"، إن قيمة العقد تبلغ 115 مليون ريال شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.