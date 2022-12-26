"قمة السعودية" توصي بتوزيع 12 ريالاً للسهم عن 2022

أعلنت شركة قمة السعودية للتجارة عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين من غير المساهم عبدالله محمد العجمي المتنازل عن أرباحه عن العام 2022، بإجمالي 14.4 مليون ريال لعدد أسهم مستحقة للأرباح 1.2 مليون سهم.

وقالت "قمة السعودية"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 12 ريالا بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 120%.

مادة اعلانية

ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة للشركة، والذي سيتم تحديده لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية. وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.

وبدأ تداول أسهم شركة "قمة السعودية للتجارة" في نمو – السوق الموازية، في 22 ديسمبر الجاري، بعد إتمام عملية الطرح لعدد 880 ألف سهم عادي، تمثل 22% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 4 ملايين سهم، حيث اكتتب المستثمرون المؤهلون بكامل الأسهم المطروحة، وبلغت نسبة التغطية 102.8%.

وقالت "وثيق المالية"، إن سعر الطرح بلغ 133 ريالا للسهم الواحد.