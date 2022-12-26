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كير الدولية
كير الدولية
سوق السعودية

"كير الدولية" توقع عقدا مع هيئة المواني السعودية بقيمة 16.6 مليون ريال

لربط 10 موانٍ تابعة للهيئة بشبكة الألياف البصرية

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "كير الدولية" عن توقيع عقد مع الهيئة العامة للمواني السعودية بقيمة 16.58 مليون ريال شاملا ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد يتضمن ربط 10 موانٍ للهيئة العامة للمواني (ميناء الرياض وميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وميناء الملك فهد الصناعي في ينبع وميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل وميناء الجبيل التجاري وميناء ضبا وميناء جازان وميناء رأس الخير) بشبكة الألياف البصرية وأعمال الشبكة الداخلية.

وأضافت أن مدة العقد 7 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

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وأشارت إلى أن الأثر المالي سيظهر على القوائم المالية خلال مدة العقد 2022/12م وحتى النصف الأول من عام 2023م.

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