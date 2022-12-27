"أوبو" تنفي نيتها الخروج من السوق المصرية

نفت شركة "أوبو" للهواتف الذكية، صحة الأخبار المتداولة بشأن خروجها من السوق المصرية، وقالت وفق بيان، إنه لا صحة لما أثير عن تخارجها من مصر وأن هذا الحديث مجرد شائعة ترددت على بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، حول نية الشركة الخروج من السوق المصرية.

وأكدت شركة "أوبو"، أن كل أنشطة الشركة وأعمالها في مصر تسير بشكل طبيعي واعتيادي، حيث تعتبر الشركة أن السوق المصرية إحدى أهم الأسواق الواعدة في المنطقة، ولديها ثقة كبيرة في الإمكانات الكبيرة المتوافرة فيه.

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وأوضحت أنها مستمرة في استراتيجيتها الطموحة في السوق المصرية خلال الفترة القادمة، من خلال البحث عن المزيد من فرص العمل مع الشركاء المحليين، وتلبية متطلبات المستخدمين المصريين وتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة في السوق المصرية.

وأكدت شركة "أوبو" أنها سوف تتخذ كل الخطوات اللازمة للتحقق من مصدر هذه الإشاعات لحماية حقوق ملكية العلامة التجارية.

وفي سبتمبر الماضي، كانت "أوبو" وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "بي بي كيه" الصينية، أعلنت عن نيتها إنشاء مصنع للهواتف المحمولة في مصر باستثمارات 30 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 4.5 مليون هاتف سنويا، وبذلك يكون مصنع الشركة في مصر هو واحدا من ضمن 10 مصانع تابعين للشركة حول العالم.

وفي السياق ذاته وفي يوليو الماضي، كانت شركة "فيفو" الصينية، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة "بي بي كيه" الصينية، قد دشنت مصنعا للهواتف المحمولة على مساحة 11 ألف متر بمنطقة العاشر من رمضان باستثمارات 20 مليون دولار وتزيد لنحو 30 مليون دولار خلال عام، وبطاقة إنتاجية تقترب من 2 مليون هاتف.