سوق السعودية
"السعودية للأسماك" تقر استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات
الأثر المالي المتوقع على صافي الأصول سيتضح من خلال عملية إعادة التقييم
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أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن قرار مجلس الإدارة، باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات الاستثمارية.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الأثر المالي المتوقع على صافي الأصول سيتضح من خلال عملية إعادة التقييم، وسوف يكون الأثر المالي في نتائج الربع الثاني 2023م.
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وأشارت إلى أن استخدام السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه تدفق نقدي داخل الشركة.
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