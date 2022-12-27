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سوق السعودية

"السعودية للأسماك" تقر استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات

الأثر المالي المتوقع على صافي الأصول سيتضح من خلال عملية إعادة ‏التقييم

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة السعودية للأسماك عن قرار مجلس الإدارة، باستخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات ‏الاستثمارية.‏

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الأثر المالي المتوقع على صافي الأصول سيتضح من خلال عملية إعادة ‏التقييم، وسوف يكون الأثر المالي في نتائج الربع الثاني 2023م.‏

وأشارت إلى أن استخدام السياسة المحاسبية الجديدة لا ينتج عنه ‏تدفق نقدي داخل الشركة.‏

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