"السيف غاليري" تعتزم توزيع 10% أرباحاً نقدية عن الربع الثالث
بواقع ريال للسهم
أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار- "السيف غاليري"، عن قرار مجلس إدارتها بتوزيع أرباح مرحلية نقدية على المساهمين عن الربع الثالث من العام 2022، بإجمالي 35 مليون ريال لعدد 35 مليون سهم.
وقالت "السيف غاليري" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ ريالا بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.
تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. ويكون تاريخ التوزيع 12 يناير 2023.
ويبدأ اليوم الثلاثاء، إدراج وتداول أسهم شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار "السيف غاليري" في السوق السعودية الرئيسية، برمز تداول 4192 وبالرمز الدولي SA15M1PI1G19.
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