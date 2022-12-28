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بنوك الكويت

البنك الأهلي الكويتي يغلق صفقة قرض طويل الأجل بـ 825 مليون دولار

تم تصميم تسهيلات القرض هذه لاستخدامها في الأغراض العامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل

دبي - العربية.نت
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أعلن البنك الأهلي الكويتي، عن إتمام صفقة تسهيلات قرض طويل الأجل بقيمة 825 مليون دولار لمدة 37 شهراً، محققاً بذلك أكبر عملية تمويل تقوم بها مؤسسة مالية كويتية منذ يناير 2010.

وأضاف البنك في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم تصميم تسهيلات القرض هذه لاستخدامها في الأغراض العامة للشركة ومتطلبات رأس المال العامل.

وكان قد تم إطلاق القرض المشترك في أكتوبر، وتم التوقيع على عملية التسهيلات هذه في 30 نوفمبر 2022 في الكويت.

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وحسب البيان، لقيت الصفقة استحساناً في الأسواق الدولية والإقليمية، ونجح البنك الأهلي الكويتي في زيادة التمويل من مبلغ الإطلاق الأولي بعد أن تجاوز الاكتتاب ما يقرب من 30%.

وقد شاركت مجموعة متنوعة من 13 مستثمراً عالمياً من أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط في هذه الصفقة التاريخية.

ووأوضح البيان أن سيتي بنك، فرع لندن، وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية فرع مركز دبي المالي العالمي عملوا كمنسقين مشتركين للصفقة، جنباً إلى جنب مع بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، وبنك الصين الصناعي والتجاري المحدود، فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي)، وبنك ميزوهو المحدود بصفتهم المنظمين الأساسيين المفوضين ومديري الطرح.

وعمل البنك السعودي البريطاني وبنك المشرق ش.م.ع كمديرين رئيسيين مفوضين، والبنك الوطني السعودي كمنسق رئيسي وبنك ستاندرد تشارترد كمنسق.

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