اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفوذ للمنتجات الغذائية
شركة نفوذ للمنتجات الغذائية
سوق السعودية

تغطية اكتتاب "نفوذ الغذائية" بـ342.7% وتحديد سعر الطرح بـ150 ريالاً للسهم

طرحت 288 ألف سهم عادي تمثل 12% من أسهمها

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة نفوذ للمنتجات الغذائية "نفوذ الغذائية" في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 288 ألف سهم عادي تمثل 12% من أسهم الشركة.

وقالت "يقين المالية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن سعر الطرح بلغ 150 ريال للسهم، وبلغت نسبة التغطية 342.69% من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 18 ديسمبر 2022، حتى يوم الخميس 22 ديسمبر 2022.

وأضافت شركة يقين المالية، أنها ستقوم بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة "نفوذ الغذائية" في السوق الموازية "نمو".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة العراقية تشدد الإجراءات لمنع المضاربة على الدولار الحكومة العراقية تشدد الإجراءات لمنع المضاربة على الدولار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط