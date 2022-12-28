مساهمو "ألافكو" الكويتية يقرون بيع 53 طائرة بقيمة 2.2 مليار دولار إلى "Macquarie"

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة "ألافكو" لتمويل شراء وتأجير الطائرات الكويتية، على اتفاقية بيع وشراء الأصول والتي تتضمن بيع 53 طائرة من محفظة الشركة لصالح شركة Macquarie Airfinance Group بقيمة 2.2 مليار دولار.

وبحسب مصادر لوسائل إعلام كويتية، اعترضت شركة الخطوط الجوية الكويتية التي تملك 10% من رأسمال "ألافكو" على هذه الاتفاقية.

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يشار إلى أن Macquarie AirFinance تأسست عام 2006 ويقع مقرها الرئيسي في أيرلندا، إذ تمتلك 253 طائرة مؤجرة لـ 83 مشغلا في 45 دولة.

كانت مصادر مطلعة قالت إن شركة ألافكو لتأجير الطائرات ومقرها الكويت، تدرس فرص البيع، وأجرت محادثات مع شركات استثمار خاص وشركات تأجير طائرات أخرى.

ولدى ألافكو، التي تساهم فيها الحكومة الكويتية، أسطول من 77 طائرة إيرباص وبوينغ وطلبيات تضم 68 طائرة أخرى.