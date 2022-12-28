مساهمو "دله" يقرون زيادة رأس المال للاستحواذ على 19% من "المركز الطبي الدولي"

وافق مساهمو شركة دله للخدمات الصحية، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 900 مليون ريال إلى نحو 976.8 مليون ريال.

وقالت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الزيادة من خلال إصدار نحو 7.68 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية إجمالية تبلغ نحو 76.8 مليون ريال لصالح شركة كن للاستثمار القابضة مقابل نقل نحو 14.23 مليون سهم في شركة المركز الطبي الدولي من شركة كن للاستثمار القابضة وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية بيع وشراء الأسهم المبرمة بين "دله الصحية" وشركة كن للاستثمار القابضة.

مادة اعلانية

وتسعى "دله الصحية" إلى زيادة رأسمالها لغرض الاستحواذ على 18.98% من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي.

ووافق المساهمون على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال، وتاريخ نفاذ زيادة رأس المال سيكون بعد إتمام نقل ملكية الأسهم في شركة المركز الطبي الدولي من شركة كن للاستثمار القابضة لصالح الشركة.

كانت شركة دله للخدمات الصحية قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كن للاستثمار القابضة لشراء وبيع أسهم بنسبة 18.98% في شركة المركز الطبي الدولي وذلك عن طريق مبادلة الأسهم.