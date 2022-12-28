اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دله للخدمات الصحية
شركة دله للخدمات الصحية
سوق السعودية

مساهمو "دله" يقرون زيادة رأس المال للاستحواذ على 19% من "المركز الطبي الدولي"

من خلال إصدار نحو 7.68 مليون سهم عادي لصالح شركة كن للاستثمار القابضة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وافق مساهمو شركة دله للخدمات الصحية، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة من 900 مليون ريال إلى نحو 976.8 مليون ريال.

وقالت "دله الصحية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الزيادة من خلال إصدار نحو 7.68 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية إجمالية تبلغ نحو 76.8 مليون ريال لصالح شركة كن للاستثمار القابضة مقابل نقل نحو 14.23 مليون سهم في شركة المركز الطبي الدولي من شركة كن للاستثمار القابضة وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية بيع وشراء الأسهم المبرمة بين "دله الصحية" وشركة كن للاستثمار القابضة.

وتسعى "دله الصحية" إلى زيادة رأسمالها لغرض الاستحواذ على 18.98% من رأسمال شركة المركز الطبي الدولي.

افتتاح سهم "لوبريف" على تراجع يفوق 6% مقارنة بسعر الطرح عند 99 ريالاً أسواق المال سوق السعودية افتتاح سهم "لوبريف" على تراجع يفوق 6% مقارنة بسعر الطرح عند 99 ريالاً

ووافق المساهمون على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال، وتاريخ نفاذ زيادة رأس المال سيكون بعد إتمام نقل ملكية الأسهم في شركة المركز الطبي الدولي من شركة كن للاستثمار القابضة لصالح الشركة.

كانت شركة دله للخدمات الصحية قد وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة كن للاستثمار القابضة لشراء وبيع أسهم بنسبة 18.98% في شركة المركز الطبي الدولي وذلك عن طريق مبادلة الأسهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة العراقية تشدد الإجراءات لمنع المضاربة على الدولار الحكومة العراقية تشدد الإجراءات لمنع المضاربة على الدولار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط