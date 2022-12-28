"أملاك للتمويل" تتكبد خسائر بـ290 مليون درهم بسبب بيع أرض في مصر

وافق مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل الإماراتية، على مقترح لبيع قطعة أرض مملوكة للشركة في مصر، كان محتفظا بها لغرض التطوير.

وذكرت الشركة أنها اشترت قطعة الأرض في العام 2007 مقابل 357 مليون درهم، وستبيع الشركة قطعة الأرض بـ127 مليون درهم ما سينتج عنه ارتفاع في الخسائر المتراكمة للشركة 290 مليون درهم، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه.