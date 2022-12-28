اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شركات

"أملاك للتمويل" تتكبد خسائر بـ290 مليون درهم بسبب بيع أرض في مصر

جراء انخفاض سعر الجنيه

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

وافق مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل الإماراتية، على مقترح لبيع قطعة أرض مملوكة للشركة في مصر، كان محتفظا بها لغرض التطوير.

وذكرت الشركة أنها اشترت قطعة الأرض في العام 2007 مقابل 357 مليون درهم، وستبيع الشركة قطعة الأرض بـ127 مليون درهم ما سينتج عنه ارتفاع في الخسائر المتراكمة للشركة 290 مليون درهم، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحكومة العراقية تشدد الإجراءات لمنع المضاربة على الدولار الحكومة العراقية تشدد الإجراءات لمنع المضاربة على الدولار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط