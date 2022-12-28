"الوطنية للبناء" ترفع حد التسهيلات المصرفية من "بنك الرياض" بقيمة 50 مليون ريال
لتمويل رأس المال العامل للمشاريع القائمة
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت الشركة "الوطنية للبناء والتسويق"، عن توقيعها اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من "بنك الرياض" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 50 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التمويل يهدف إلى دعم رأس المال العامل للمشاريع القائمة لديها.
مادة اعلانية
وأضافت أن مدة التمويل 12 شهرا.
وأوضحت الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر وبنفس شروط التسهيلات المعتمدة مسبقاً مع البنك.
اقرأ أيضاً
-
وزير الطاقة السعودي: "نظام الإمدادات" يُكمل بناء المنظومة التشريعية في القطاعيسهم في تمكين جهود إعادة هيكلة القطاع ويضمن الاستخدامات المثلى للطاقة طاقة
-
كيف يؤثر وضع سقف سعري للنفط الروسي على الأسعار؟"منار للطاقة" لـ"العربية": أوروبا الأكثر تأثراً بوضع سقف لسعر النفط الروسي قصص اقتصادية
-
تريليونا دولار فقدهما مليارديرات العالم في 2022.. هؤلاء تكبدوا ثلث الخسائرإيلون ماسك على رأس القائمة قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية