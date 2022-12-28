"الوطنية للبناء" ترفع حد التسهيلات المصرفية من "بنك الرياض" بقيمة 50 مليون ريال

أعلنت الشركة "الوطنية للبناء والتسويق"، عن توقيعها اتفاقية زيادة حد التسهيلات المصرفية الممنوحة من "بنك الرياض" متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 50 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن التمويل يهدف إلى دعم رأس المال العامل للمشاريع القائمة لديها.

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وأضافت أن مدة التمويل 12 شهرا.

وأوضحت الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر وبنفس شروط التسهيلات المعتمدة مسبقاً مع البنك.