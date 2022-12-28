"موانئ أبوظبي" تكشف عن مشروع مشترك مع شركة النفط الوطنية الكازاخستانية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم الأربعاء، عن توقيع اتفاقية شراكة مع "كي إم تي إف" (كازمورترانسفلوت) شركة الخدمات البحرية، التابعة للشركة الكازاخستانية الوطنية للنفط.

وذكرت المجموعة في بيان، أن الاتفاقية تنص على إطلاق مشروع مشترك حصري تتنوع حصص ملكيته بنسبة 51% لـ"موانئ أبوظبي" و49% لـ"كي إم تي إف" بهدف تقديم الخدمات البحرية والشحن لشركات الطاقة العاملة في منطقة بحر قزوين والبحر الأسود.

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وأضافت المجموعة أن المشروع سيعمل على اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحة أنه سيقدم مجموعة واسعة من الخدمات تشمل دعم سفن الخدمات البحرية، وخدمات لوجستية متكاملة للقطاع البحري، وتوفير خدمات تحت سطح الماء، إضافة إلى توفير خدمات إعادة الشحن الإقليمي للحاويات والبضائع المدحرجة والنفط الخام في منطقة بحر قزوين والبحر الأسود في مرحلة لاحقة، علاوة على المشاركة في عدد من المشاريع المستقبلية المحددة عبر جملة من العقود البحرية التي تزيد قيمتها على 780 مليون دولار.

وأشارت المجموعة إلى أنه من المتوقع أن يساعد المشروع في إتاحة فرص جديدة على امتداد المنطقة خاصة في مجال أعمال التطوير الجارية حالياً للأساطيل والمنشآت والمشروعات البحرية، ومن ضمنها مشروع توسيع حقل كاشاغان النفطي البحري بتكلفة تبلغ عدة مليارات من الدولارات.

كما وقعت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة "كي إم تي إف" اتفاقية مدتها سبعة أعوام يقوم من خلالها المشروع المشترك بتوفير عدة ناقلات لنقل النفط الخام على الصعيد الدولي.

وبموجب الاتفاقية ستعمل ناقلات شركة "كي إم تي إف" مع ناقلة من فئة "أفراماكس" تابعة لمجموعة سفين، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية ليتمكن الطرفان من نقل 8 - 10 ملايين طن من النفط الخام سنوياً مع وجود خطط للاستحواذ على المزيد من السفن خلال المستقبل القريب.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ أبوظبي، فلاح محمد الأحبابي، إن المشروع المشترك مع شركة "كي إم تي إف" سيفتح الباب أمام فرص واسعة في منطقة بحر قزوين الحيوية للإنتاج العالمي للطاقة، والتي يعمل فيها عدد من الشركات العالمية العملاقة في هذا القطاع.