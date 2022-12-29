أرباح "مكة للإنشاء" ترتفع 383% إلى 58 مليون ريال في الربع الثالث
بسبب الارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج الشركة
أظهرت بيانات شركة مكة للإنشاء والتعمير، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 383.3% إلى 58 مليون ريال في الربع الثالث من 2022 (3 أشهر و17 يوماً في إطار تحول الشركة للعمل بالسنة الميلادية بدلاً من السنة الهجرية) مقارنة بنحو 12 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2021.
وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح "مكة للإنشاء" بنسبة 21.6% مقارنة بصافي ربح نحو 74 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.
وقالت "مكة للإنشاء" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الزيادة في صافي الربح خلال فترة ثلاثة أشهر وسبعة عشر يومًا المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي مقارنة بفترة الثلاثة أشهر المماثلة من العام السابق، إلى الارتفاع في إيرادات ونسب إشغال الغرف السكنية بفندق وأبراج الشركة لزيادة أعداد النزلاء من الزوار والمعتمرين وأيضًا الزيادة في إيرادات المركز التجاري.
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