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الشركة الوطنية للتربية والتعليم
الشركة الوطنية للتربية والتعليم
سوق السعودية

مساهمو "الوطنية للتعليم" يقرون توزيع 12% أرباحاً نقدية

بواقع 1.2 ريال للسهم عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2022

دبي - العربية.نت
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وافق مساهمو الشركة الوطنية للتربية والتعليم، خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2022 بإجمالي مبلغ 51.6 مليون ريال بواقع 1.2 ريال للسهم بما يعادل 12% من رأسمال الشركة.

وقالت "الوطنية للتعليم" في بيان على "تداول السعودية"، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في توزيع الأرباح اعتبارً من يوم الأحد بتاريخ 8 يناير 2023.

كان صافي أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم "الوطنية للتعليم"، قد ارتفع في السنة المالية للشركة المنتهية في 31 أغسطس 2022، بنسبة 190.5% إلى نحو 71.05 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 24.46 مليون ريال في السنة الماضية.

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