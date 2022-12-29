"الدوائية" توقع اتفاقيتي تسهيلات ائتمانية مع بنك ساب ومصرف الراجحي
بقيمة إجمالية تبلغ 900 مليون ريال
أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية"، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) مع بنك ساب، بقيمة 650 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن التسهيلات عبارة عن تجديد تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل بقيمة 150 مليون ريال، وتسهيلات ائتمانية طويلة الأجل بقيمة 500 مليون ريال.
وأضافت أن مدة تمويل التسهيلات قصيرة الأجل سنة واحدة، والتسهيلات طويلة الأجل لمدة 8-10 سنوات متضمنة سنتين فترة سماح.
وكشفت الشركة أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي سند لأمر بقيمة 650 مليون ريال، مبينة أن التسهيلات قصيرة الأجل لغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل والتسهيلات طويلة الأجل لغرض تمويل التوسعات المستقبلية والاستثمارات.
كما أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، في بيان منفصل، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل (متوافقة مع الشريعة الإسلامية) مع مصرف الراجحي، بقيمة 250 مليون ريال.
وقالت الشركة إن مدة التمويل سنة واحدة، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، هي سند لأمر بقيمة 250 مليون ريال.
وأوضحت أن الهدف من التمويل، هو تمويل متطلبات رأس المال العامل، لافتة إلى أن خالد بن عبدالرحمن القويز (عضو مجلس الإدارة) طرف ذو علاقة في الاتفاقية.
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