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دار الأركان تدرس طرح صكوك
شركة دار الأركان للتطوير العقاري
سوق السعودية

"دار الأركان" تعتزم طرح شركتها التابعة لها بدبي في السوق الرئيسية لبورصة لندن

في الربع الأول من 2023

دبي - العربية.نت
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أعلن مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري، عن نيته لإدراج شركتها الدولية التي تتخذ من دبي مقراً لها والتابعة لها، بعد إعادة تسميتها لمجموعة "دار غلوبال" في قطاع الإدراج الأساسي في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "FCA" والسوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية المدرجة"LSE".

وقالت "دار الأركان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الإدراج المقترح سيتضمن إعادة هيكلة شركة "دار غلوبال" ويخضع ذلك لموافقات هيئة السلوك المالي FCA وبورصة لندن للأوراق المالية بعد الإفصاح عن نشرة الإصدار المعتمدة من FCA فيما يتعلق بـ"دار غلوبال".

وأضافت "دار الأركان"، أنها ستقوم قبل الإدراج بطرح حصة أقلية تبلغ نحو 12% من حصتها في "دار غلوبال" عن طريق إصدار أولي لأسهم عادية جديدة من قبل الشركة البريطانية الجديدة التي سوف يتم إدراجها في المملكة المتحدة "دار غلوبال" لمستثمرين مؤهلين من خلال اكتتاب خاص، مع احتفاظ "دار الأركان" بالحصة المسيطرة المتبقية البالغة 88%.

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وأوضحت أنه بعد الإدراج، ستكون "دار غلوبال" هي الشركة البريطانية القابضة للأنشطة الدولية للمجموعة في مجال التطوير العقاري ومكاتب التسويق في المملكة المتحدة وإسبانيا والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبوسنة والصين.

وتوقعت إتمام الإدراج في الربع الأول من 2023.

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