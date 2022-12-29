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شعار سابك للمغذيات الزراعية
شعار سابك للمغذيات الزراعية
سوق السعودية

"سابك للمغذيات" تتوقع الاستحواذ على 49% من شركة "آي تي جي" بالنصف الأول من 2023

تعمل على استيفاء المتطلبات النظامية لإتمام صفقة الاستحواذ

دبي - العربية.نت
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قالت شركة سابك للمغذيات الزراعية، اليوم الخميس، إنها تعمل على استيفاء المتطلبات النظامية لإتمام صفقة الاستحواذ على حصة 49% من شركة ETG Inputs Holdco.

وتوقعت "سابك للمغذيات" في بيان على "تداول السعودية"، إتمام الاستحواذ وأن يظهر الأثر المالي للاستحواذ خلال النصف الأول من 2023.

كانت شركة "سابك للمغذيات" قد أعلنت عن توقيعها اتفاقية ملزمة للاستحواذ على نسبة 49% من رأس مال شركة آي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد، مقابل قيمة إجمالية 320 مليون دولار ما يعادل 1.2 مليار ريال على أساس استبعاد أرصدة النقد والديون والتغيير في قيمة رأس مال العامل والذي سيتم تحديده عند اكتمال الصفقة.

وشركة آي تي جي إنبتس هولدكو ليمتد هي شركة ذات مسؤولية محدودة وتعمل في مجال المزج والتوزيع للأسمدة الزراعية "المغذيات الزراعية" حيث تتركز مبيعاتها للمزارعين والعميل النهائي في عدد من الدول الأفريقية.

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