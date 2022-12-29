"طيبة للاستثمار" تكمل شراء أسهم "صافولا" في "مدينة المعرفة" و"مطوري مدينة المعرفة"

أعلنت شركة طيبة للاستثمار عن إتمام كامل إجراءات عملية شراء الأسهم والحصص (المباشرة وغير المباشرة) المملوكة لـ"صافولا" في شركتي مدينة المعرفة الاقتصادية ومطوري مدينة المعرفة.

وذكرت الشركتان في بيانين على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أنه تم استلام كامل قيمة الصفقة من قبل "صافولا"، موضحتين أنه بذلك تكون قد ارتفعت نسبة ملكية "طيبة للاستثمار" في رأسمال شركة مدينة المعرفة الاقتصادية من 3.2% إلى 9.6%، بينما ارتفعت الحصة في شركة مطوري مدينة المعرفة من 14.35% إلى 35.06%.

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وأفادت "طيبة للاستثمار"، بأن الأثر المالي لهذه الصفقة سينعكس بزيادة استثمارات الشركة في قائمة المركز المالي الموحدة، في حين سينعكس ذلك الأثر بشكل إيجابي على قائمة الدخل من خلال العوائد المستقبلية المتوقعة من هذا الاستثمار.

من جهتها، بيّنت "صافولا" أنه نتج عن هذه الصفقة متحصلات نقدية تساوي 459 مليون ريال، والتي نتج عنها مكاسب بلغت 39 مليون ريال سيتم عكسها في إجمالي الدخل الشامل الآخر للربع الرابع من العام الجاري، إضافة إلى ربح رأسمالي بلغ 42 مليون ريال سيتم عكسها في قائمة الربح أو الخسارة للربع الرابع من عام 2022.