جزر البهاما تصادر أصولاً لـ FTX بقيمة 3.5 مليار دولار

صادرت سلطات جزر البهاما أصولا رقمية بقيمة 3.5 مليار دولار تابعة لمنصة FTX للعملات المشفرة، بعد فترة وجيزة من تقديمها طلبًا للحماية من الإفلاس تحت الفصل 11، وذلك بناء على المعلومات التي قدمها مؤسس المنصة سام بانكمان فرايد، وفقًا لبيان صدر في 29 ديسمبر.

صادرت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما الأصول الرقمية لـ FTX، التي تقدر قيمتها بـ 3.5 مليار دولار اعتبارًا من 12 نوفمبر، مشيرة إلى خطر "تبديد وشيك للأصول بسبب المخاوف التي أشار إليها بانكمان فرايد، والتي تضمنت هجمات إلكترونية ضد البورصة"، وفق ما قالته الجهة التنظيمية في البيان.

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في غضون ساعات بعد تقديم FTX طلب الإفلاس في 11 نوفمبر، سُرق ما قيمته 372 مليون دولار من العملات المشفرة من البورصة. وشهدت FTX ما يقرب من 700 مليون دولار من التدفقات الخارجة في غضون 24 ساعة، وفقًا لما نقلته بلومبرغ عن شركة أبحاث بلوكتشين Nansen.

قالت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاما إن الأصول الرقمية تخضع لسيطرتها الحصرية على أساس مؤقت، حتى تسمح المحكمة العليا في البلاد للجهة التنظيمية بإعادة تلك الأصول إلى العملاء والدائنين أو إلى أطراف التصفية.

وفتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقًا جنائيًا في الأصول المسروقة، وهو أمر منفصل عن قضية الاحتيال ضد بانكمان فرايد، بحسب ما أفادت به بلومبرغ نيوز.