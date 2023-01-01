المراعي السعودية ترفع أسعار بعض منتجاتها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج

رفعت شركة المراعي السعودية، أسعار بعض المنتجات مع بداية عام 2023، بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.

وقالت الشركة في تغريدة على "تويتر"، إن تكاليف مدخلات الإنتاج، وأسعار الأعلاف، وتكاليف الشحن، شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية.

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وأضافت أن تلك الزيادة في مدخلات الإنتاج ألزمت علينا تعديل أسعار عدد قليل من منتجات الألبان، لتغطية جزء من هذه التكلفة المرتفعة.

كانت شركة المراعي، أعلنت في ديسمبر الماضي، عن استثمار 1.2 مليار ريال في محافظة سكاكا في منطقة الجوف بهدف تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير: "إن العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للقطاع الخاص ساهمت بشكل مباشر في تنمية هذا القطاع للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة".

وأضاف الأمير نايف، أن الاستثمارات تشمل تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن، بهدف تعزيز التكامل الرأسي لإمدادات الدواجن، وستوفر 720 فرصة عمل جديدة.

يذكر أن شركة المراعي كانت قد أطلقت استثمارا مماثلا في منطقة حائل بقيمة 4.5 مليار ريال للتوسع في إنتاج الدواجن، وهذا يأتي ضمن خطة استثمارية لهذا القطاع الحيوي كان قد أعلن عنها في مايو 2021 تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال لتطوير إنتاج الدواجن، والتواجد بمواقع جغرافية مختلفة بالسعودية بهدف تعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافة إلى توزيع إسهامات الشركة في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.