اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المراعي
المراعي
سوق السعودية

المراعي السعودية ترفع أسعار بعض منتجاتها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج

لتغطية جزء من التكلفة المرتفعة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

رفعت شركة المراعي السعودية، أسعار بعض المنتجات مع بداية عام 2023، بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج.

وقالت الشركة في تغريدة على "تويتر"، إن تكاليف مدخلات الإنتاج، وأسعار الأعلاف، وتكاليف الشحن، شهدت زيادة كبيرة خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن تلك الزيادة في مدخلات الإنتاج ألزمت علينا تعديل أسعار عدد قليل من منتجات الألبان، لتغطية جزء من هذه التكلفة المرتفعة.

سعر الدولار في مصر يتحرر من قبضة المضاربين بعد أزمات 2022 اقتصاد الجنيه المصري سعر الدولار في مصر يتحرر من قبضة المضاربين بعد أزمات 2022

كانت شركة المراعي، أعلنت في ديسمبر الماضي، عن استثمار 1.2 مليار ريال في محافظة سكاكا في منطقة الجوف بهدف تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة المراعي، الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير: "إن العناية التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده للقطاع الخاص ساهمت بشكل مباشر في تنمية هذا القطاع للمساهمة بفاعلية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة".

وأضاف الأمير نايف، أن الاستثمارات تشمل تطوير مرافق إنتاج أمهات الدواجن، بهدف تعزيز التكامل الرأسي لإمدادات الدواجن، وستوفر 720 فرصة عمل جديدة.

يذكر أن شركة المراعي كانت قد أطلقت استثمارا مماثلا في منطقة حائل بقيمة 4.5 مليار ريال للتوسع في إنتاج الدواجن، وهذا يأتي ضمن خطة استثمارية لهذا القطاع الحيوي كان قد أعلن عنها في مايو 2021 تقدر بمبلغ 6.6 مليار ريال لتطوير إنتاج الدواجن، والتواجد بمواقع جغرافية مختلفة بالسعودية بهدف تعزيز الأمن الحيوي للقطاع، إضافة إلى توزيع إسهامات الشركة في التنمية الاقتصادية على مختلف مناطق المملكة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف تنجح مصر في استقطاب 30 مليون سائح سنويًا؟ كيف تنجح مصر في استقطاب 30 مليون سائح سنويًا؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط