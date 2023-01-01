بنك البلاد يوصي بتوزيع 5% أرباحاً نقدية عن العام 2022

أعلن بنك البلاد عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2022م، بإجمالي 500 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح نحو مليار سهم.

وقال بنك البلاد في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال بعد خصم الزكاة بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

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ويكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، والذي سيتم الإعلان عن موعد انعقادها لاحقاً.

كان بنك البلاد قد أعلن عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مسجلا أرباحا بقيمة 1.542 مليار ريال بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، بزيادة نسبتها 23%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، حيث حقق البنك أرباحا بلغت أكثر من 1.258 مليار ريال.

فيما بلغت أرباح الربع الثالث من العام الحالي 540.6 مليون ريال، بنمو نسبته 20.2% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، إذ سجل البنك أرباحا بـ449.7 مليون ريال.