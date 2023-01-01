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شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار
شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار- "السيف غاليري"
سوق السعودية

"السيف غاليري" تحقق 16.5 مليون ريال أرباحا رأسمالية من بيع مبنى تجاري

قامت ببيع المبنى التجاري بـ35 مليون ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار- "السيف غاليري"، اليوم الأحد عن بيع مبنى تجاري بقيمة 35 مليون ريال، حيث حققت من عملية البيع أرباحا رأسمالية بلغت قيمتها نحو 16.576 مليون ريال.

وستستخدم متحصلات البيع في تقوية المركز المالي للشركة و تعزز خط النمو المستقبلية.

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وأضافت أن المشتري هو شركة نواة للاستثمار العقاري.

وأوضحت أنها حققت من الصفقة أرباحاً رأسمالية نحو 16.576 مليون ريال، وستستخدم متحصلات البيع في تقوية المركز المالي للشركة وتعزز خط النمو المستقبلية.

وأرجعت أسباب الصفقة إلى التركيز على نشاط الشركة الرئيسي والأنشطة المكملة له.

وأشارت "السيف غاليري" إلى وجود أطراف ذات علاقة متمثلة في رئيس مجلس الإدارة سليمان بن محمد السيف وأعضاء مجلس الإدارة أحمد بن سليمان السيف ومحمد بن سليمان السيف وهيثم بن سليمان السيف ومهند بن سليمان السيف، ودون أي شروط تفضيلية.

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