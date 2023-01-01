"كيمانول": التصاميم الهندسية لمشروع توسعة مصنع الميثانول في مراحلها النهائية

قالت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، اليوم الأحد، إن التصاميم الهندسية الأولية لمشروع توسعة مصنع الميثانول مع الشركة مالكة التقنية لمصنع الميثانول الحالي المملوك للشركة، في مراحلها النهائية.

وتوقعت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية"، اكتمال التصاميم قبل نهاية الربع الأول من العام 2023م.

مادة اعلانية

كانت "كيمانول" قد حصلت على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول، وذلك بزيادة إنتاجه السنوي بنحو 100 ألف طن، ليصبح الإنتاج السنوي 331 ألف طن.