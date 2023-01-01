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شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"
سوق السعودية

"كيمانول": التصاميم الهندسية لمشروع توسعة مصنع الميثانول في مراحلها النهائية

واكتمالها قبل نهاية الربع الأول من العام 2023

دبي - العربية.نت
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قالت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، اليوم الأحد، إن التصاميم الهندسية الأولية لمشروع توسعة مصنع الميثانول مع الشركة مالكة التقنية لمصنع الميثانول الحالي المملوك للشركة، في مراحلها النهائية.

وتوقعت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية"، اكتمال التصاميم قبل نهاية الربع الأول من العام 2023م.

كانت "كيمانول" قد حصلت على موافقة وزارة الطاقة بتخصيص اللقيم اللازم لتوسعة مصنع الميثانول، وذلك بزيادة إنتاجه السنوي بنحو 100 ألف طن، ليصبح الإنتاج السنوي 331 ألف طن.

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