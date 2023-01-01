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ميتا ، فيسبوك (آيستوك)
شركة ميتا المالكة لفيسبوك
ترمب

"ميتا" تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة ترمب إلى فيسبوك

بعد عودة حسابه في تويتر للعمل

دبي - العربية.نت
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نقلت وكالة رويترز عن صحيفة فايننشال تايمز، أن شركة ميتا تستعد لاتخاذ قرار حاسم بشأن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى فيسبوك.

كان المالك والمدير التنفيذي الجديد لمنصة تويتر، إيلون ماسك قد أعلن في تغريدة خلال شهر نوفمبر الماضي، أنه سيعيد حساب الرئيس السابق دونالد ترمب على موقع تويتر.

وتم تعليق حساب الرئيس السابق ترمب، بواسطة فيسبوك وتويتر في أعقاب تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي، حيث قام أنصاره بأعمال شغب وعطلوا المشرعين الذين كانوا يقومون بفرز أصوات الهيئة الانتخابية رسمياً.

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وتأتي تلك الخطوات بعد إعلان ترمب عن حملته الثالثة للبيت الأبيض. فيما يخضع ترمب حالياً لتحقيق فيدرالي بسبب تعامله مع وثائق سرية ودوره في جهد هائل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

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