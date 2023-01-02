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بوركينا فاسو
الفقر في بوركينا فاسو.
اقتصاد

أميركا تستبعد بوركينا فاسو من برنامج التفضيل التجاري

بسبب عدم تلبية متطلبات قانون "أجوا"

دبي - العربية.نت
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قال مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان أمس الأحد، إن الولايات المتحدة استبعدت بوركينا فاسو من برنامج التفضيل التجاري الذي يوفره قانون النمو والفرص في إفريقيا (أجوا) وذلك بسبب عدم تلبية متطلبات القانون.

ووفقا للبيان، فإن إدارة بايدن "أبدت قلقها البالغ من التغيير غير الدستوري في حكومة بوركينا فاسو"، حسب ما نقلت "رويترز".

ويوفر قانون أجوا التجاري لدول إفريقيا جنوب الصحراء الإعفاء الجمركي لصادراتها إلى الولايات المتحدة إذا استوفت شروطا معينة للأهلية مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار في الولايات المتحدة وإحراز تقدم نحو التعددية السياسية.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إنه سيتم إعطاء بوركينا فاسو "معايير واضحة" لسلك مسار نحو إعادتها مرة أخرى إلى البرنامج التجاري، مضيفا أن إدارة بايدن ستعمل مع حكومة بوركينا فاسو.

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