أميركا تستبعد بوركينا فاسو من برنامج التفضيل التجاري
بسبب عدم تلبية متطلبات قانون "أجوا"
قال مكتب الممثل التجاري الأميركي في بيان أمس الأحد، إن الولايات المتحدة استبعدت بوركينا فاسو من برنامج التفضيل التجاري الذي يوفره قانون النمو والفرص في إفريقيا (أجوا) وذلك بسبب عدم تلبية متطلبات القانون.
ووفقا للبيان، فإن إدارة بايدن "أبدت قلقها البالغ من التغيير غير الدستوري في حكومة بوركينا فاسو"، حسب ما نقلت "رويترز".
ويوفر قانون أجوا التجاري لدول إفريقيا جنوب الصحراء الإعفاء الجمركي لصادراتها إلى الولايات المتحدة إذا استوفت شروطا معينة للأهلية مثل إزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار في الولايات المتحدة وإحراز تقدم نحو التعددية السياسية.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إنه سيتم إعطاء بوركينا فاسو "معايير واضحة" لسلك مسار نحو إعادتها مرة أخرى إلى البرنامج التجاري، مضيفا أن إدارة بايدن ستعمل مع حكومة بوركينا فاسو.
-
"ألافكو" الكويتية تسجل زيادة 148% في خسائرها الصافية السنويةبلغت 58.946 مليون دينار في سنتها المالية الأخيرة المنتهية بـ30 سبتمبر شركات
-
قبل أن تضع أهدافك للعام الجديد.. خبيرة تكشف سبباً خفياً للفشل في تغيير العاداتطوّرت خارطة طريق للتغلب على مناعة التغيير قصص اقتصادية
-
154 مليار ريال حجم سوق الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية بنهاية 2022وصول اشتراكات إنترنت الأشياء إلى أكثر من 11 مليون اشتراك اقتصاد