"الكابلات السعودية" تلغي توصيتها بتخفيض رأس المال.. وزيادته إلى 346.7 مليون ريال

أعلنت شركة الكابلات السعودية عن قرار مجلس الإدارة بتاريخ 27 ديسمبر 2022 بتعديل توصية المجلس المتعلقة بتخفيض رأسمال الشركة إلى إلغاء التوصية بتخفيض رأس المال مع إبقاء التوصية بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية إلى نحو 346.73 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، تفاصيل زيادة رأس المال كما يلي:

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- رأس المال قبل الزيادة: 66 مليونا و729 ألفا و60 ريالا.

- رأس المال بعد الزيادة: 346 مليونا و729 ألفا و60 ريالا.

- نسبة الزيادة في رأس المال: 519.61%.

- عدد الأسهم قبل الزيادة: 6 ملايين و672 ألفا و906 سهم.

- عدد الأسهم بعد الزيادة: 34 مليونا و672 و906 سهم.

وأضافت الشركة أن هذه التوصية كانت نتيجة لعدد من المباحثات مع المستشارين الماليين، موضحة أن قرار المجلس كان إلغاء توصيته السابقة بتخفيض رأسمال الشركة استناداً إلى المستجدات بالتفاوض مع عدد من المستثمرين لشراء بعض مديونيات الشركة مقابل تحويلها إلى أسهم عادية بالقيمة الاسمية، ومستجدات الدخول في اجراءات إعادة التنظيم المالي.

وذكرت أن الإبقاء على التوصية بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، كان لتوفير السيولة اللازمة للتوسع في العمليات التشغيلية، مشيرة إلى أنها ستقوم بالإعلان عند وجود أي تطورات جوهرية في ما يتعلق بملف رفع رأس المال.

ولفتت إلى أنه لا يوجد أي تكاليف مرتبطة بالحدث خلال الفترة الحالية، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً أن وجد.

وبينت أنه في حال إتمام إجراءات زيادة رأسمال الشركة وفق توصية مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة غير العادية، فمن شأن ذلك خفض نسبة الخسائر المتراكمة إلى رأس مال الشركة إلى ما دون 50% من رأسمالها بما يتوافق مع متطلبات المادة 150 من نظام الشركات، وكذلك توفير السيولة النقدية لدعم رأس المال التشغيلي وتحسين التدفقات النقدية للشركة.