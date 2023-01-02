"حلواني إخوان" توقع اتفاقية تسهيلات بنكية مع "بنك الخليج الدولي" بـ 120 مليون ريال

أعلنت شركة حلواني إخوان عن توقيع اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الخليج الدولي بقيمة 120 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن التسهيلات التمويلية تتضمن 100 مليون ريال تسهيلات لتمويل رأس المال العامل، و20 مليون ريال تسهيلات لمنتجات خزينة.

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وأضافت أن مدة تمويل تسهيلات رأس المال العامل سنة واحدة من تاريخ توقيع الاتفاقية وتجدد سنوياً، ومنتجات خزينة لمده 5 سنوات.

وأوضحت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل سند لأمر بإجمالي قيمة التسهيلات.

كانت شركة حلواني إخوان تحولت إلى الخسارة بنحو 23 مليون ريال في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 14 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وارتفعت خسائر حلواني إخوان بنسبة 1178% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر 1.8 مليون درهم في الربع الثاني من 2022.