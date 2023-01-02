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سوق السعودية

"عطاء التعليمية" توقع عقد إيجار مجمع تعليمي مع "تطوير للمباني" بـ 118 مليون ريال

لمدة 30 عاماً بقيمة إيجارية سنوية 4 ملايين ريال

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "عطاء التعليمية" عن إبرام عقد إيجار مجمع تعليمي في حي السليمانية بمدينة الرياض مع شركة "تطوير المباني"، بقيمة 118 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن العقد مع شركة تطوير للمباني يتضمن إيجارا سنويا لمبنى مجمع تعليمي متكامل على مساحة قدرها 13.94 ألف متر مربع في مدينة الرياض بحي السليمانية ولمدة 30 عاماً، بقيمة إيجارية سنوية 4 ملايين ريال.

وأضافت أن الطاقة الاستيعابية للمبنى تبلغ 2500 طالب وطالبة، ويتوقع أن يتم التشغيل المبدئي للمبنى في نطاق العام القادم.

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وأشارت إلى أن الأثر المالي سيتبين في النصف الأول من السنة المالية للشركة والمنتهية في 31-07-2023.

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