استقالة "فهد الفواز" الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة الحكير".. وتكليف العضو المنتدب بمهامه

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي فهد بن محمد الفواز لظروفه الخاصة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن آخر يوم عمل لـ"فهد بن محمد الفواز" هو يوم الثلاثاء بتاريخ 28 فبراير 2023م.

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وأضافت أنه تقرر تكليف العضو المنتدب سامي بن عبدالمحسن الحكير بمهام الرئيس التنفيذي، اعتباراً من يوم الأربعاء مطلع مارس المقبل، وذلك حتى تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

كانت مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية- "مجموعة الحكير"، أعلنت عن انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 0% من رأس المال.

وقالت "مجموعة الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، إنها خفضت رأس المال إلى 315 مليون ريال عبر إطفاء خسائر متراكمة بمبلغ 335 مليون ريال، بناءً على موافقة الجمعية غير العادية.

جدير بالذكر أن الجمعية العامة غير العادية قد وافقت على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 51.54% من 650 مليون ريال، إلى 315 مليون ريال، ليصبح عدد الأسهم بعد التخفيض 31.5 مليون سهم.