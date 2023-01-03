رئيس مصرف الراجحي: لا خطط اندماج مع بنوك أخرى ولن نغير اسم المصرف

نفى رئيس مصرف الراجحي السعودي عبدالله الراجحي، وجود أي نية للاستحواذ على كل من بنك البلاد أو بنك الجزيرة.

وقال في تصريحات لبرنامج "في الصورة"، إن ما يتردد عن عملية الاستحواذ على بنوك أخرى غير صحيح، ولا توجد أي خطة للاندماج أو حتى بحث أو اتصال، والبنك لا يقوم بشراء أسهم في هذا البنوك ولا توجد خطة ولا دراسة لهذا الأمر، لافتا إلى أنه لن يتم تغيير اسم مصرف الراجحي الى مصرف المستقبل، وأن "هذا [الطرح] غير موجود إطلاقا ولم يطلب منا".

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ولفت عبدالله الراجحي إلى أنه تم دمج بعض فروع المصرف، وقال "موظفونا كانوا في نهاية 2019 نحو 12500 موظف، والآن نحو 21 ألف موظف، ومع اندماج بعض الفروع لم نقم بتسريح موظفين، بل العكس".

وعن أسباب استحواذ المصرف على شركة إجادة قال "كان من المهم جدا أن يكون لدينا شركة تابعة متخصصة في مجال التقنية".

ولفت إلى أن مصرف الراجحي وغيره من البنوك السعودية قادرة على المحافظة على مراكزها حتى مع دخول لاعبين جدد أجانب كبار للسوق.

وحول رؤية 2030 قال الراجحي، إنها غيرت كثير في الاقتصاد، وأعطت فرص كبيرة للبنوك وغيرها، والنتائج تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح.

وقال "لدينا مشروعات مع صندوق الاستثمارات العامة، والصندوق أصبح من أهم عملاء الشركات، ولدينا شركتين في قطاع البناء ولدينا توسعة فيهما في العام 2023".

وأكد رئيس مصرف الراجحي أنه لا توجد نية لدخول مجال العملات الرقمية.