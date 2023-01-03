"المعمر لأنظمة المعلومات" تجدد تسهيلات بنكية مع "العربي الوطني" بـ 450 مليون ريال

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عن تجديد وتعديل التسهيلات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني، بقيمة 450 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل صالح حتى 31 يوليو 2023.

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وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.

وأضافت أن الاتفاقية مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.