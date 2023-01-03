اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

"المعمر لأنظمة المعلومات" تجدد تسهيلات بنكية مع "العربي الوطني" بـ 450 مليون ريال

مدة التمويل صالح حتى 31 يوليو 2023

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عن تجديد وتعديل التسهيلات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني، بقيمة 450 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل صالح حتى 31 يوليو 2023.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.

"روشن" المملوكة لصندوق الاستثمارات توقع تسهيلات ائتمانية بـ6 مليارات ريال شركات عقارات السعودية "روشن" المملوكة لصندوق الاستثمارات توقع تسهيلات ائتمانية بـ6 مليارات ريال

وأضافت أن الاتفاقية مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي الاستثمار الزراعي يسهم في دفع الاقتصاد السعودي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط