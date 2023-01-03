سوق السعودية
"المعمر لأنظمة المعلومات" تجدد تسهيلات بنكية مع "العربي الوطني" بـ 450 مليون ريال
مدة التمويل صالح حتى 31 يوليو 2023
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات، عن تجديد وتعديل التسهيلات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع البنك العربي الوطني، بقيمة 450 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن مدة التمويل صالح حتى 31 يوليو 2023.
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وأشارت إلى أن الاتفاقية تهدف لتمويل عقود المشاريع الجديدة وإصدار الاعتمادات المستندية والضمانات.
وأضافت أن الاتفاقية مضمونة بسند أمر بقيمة التسهيلات.
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