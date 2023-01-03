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عقارات السعودية

"روشن" المملوكة لصندوق الاستثمارات توقع تسهيلات ائتمانية بـ6 مليارات ريال

مع "ساب" و"بنك البلاد" و"مصرف الراجحي"

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة "روشن"، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، اتفاقيات مع 3 من المؤسسات المالية في المملكة، البنك السعودي البريطاني "ساب"، وبنك البلاد، ومصرف الراجحي تُمنح بموجبها تسهيلات ائتمانية لرأس المال العامل بقيمة 6 مليارات ريال (1,6 مليار دولار).

وستشكِّل صفقات الائتمان الجديدة، التي تبلغ قيمة كل منها 2 مليار ريال (530 مليون دولار) - التي تُعد من حيث حجمها نقلة في القطاع العقاري وأساسًا لتنويع التمويل، وتأتي في الوقت الذي تكثِّف فيه "روشن" أعمالها في مختلف أنحاء البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة ديفيد جروفر: "نعتز بهذه الصفقات، ونعتبرها علامة فارقة لشركتنا، حيث سيمكِّننا العمل مع القطاع المالي الحيوي في المملكة، من تسريع برنامجنا الطموح، الذي يسعى لتنفيذ رؤية جديدة للمعيشة المتكاملة والمستدامة، في جميع أنحاء المملكة"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

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من جانبه، قال المدير المالي للمجموعة أفيناش بانجاركار: "إن هذه الصفقات تمثل تطورا استراتيجيا مهمًا بالنسبة لنا، الآن ومن خلال تأمين التسهيلات الائتمانية من المؤسسات المالية الرائدة، فإننا نؤسس قاعدة تمويل فعالة ومتطورة قادرة على تعزيز عائد المساهمين ودفع برنامجنا التنموي الضخم لسنوات قادمة".

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