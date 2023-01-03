"وفرة" توقع عقداً مع "سدافكو" لتصنيع وتعبئة بطاطس مجمدة بـ11.85 مليون ريال

أعلنت شركة "وفرة للصناعة والتنمية"، توقيع عقد مع الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، بقيمة 11.85 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تدول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنه بموجب العقد تقوم "وفرة" بتصنيع وتعبئة بطاطس مجمدة عبوات مختلفة كعلامة خاصة لصالح "سدافكو" حسب المواصفات والجودة المتفق عليها، وتأمين احتياجات المواد الخام ومواد التعبئة والتغليف اللازمة للتصنيع.

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وأضافت أن مدة العقد تبلغ 6 أشهر من تاريخ التوقيع، متوقعة زيادة إيرادات الشركة خلال فترة العقد.