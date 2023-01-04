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المعمر لأنظمة المعلومات جديد
شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"
سوق السعودية

"سدايا" ترسي مشروعاً على "المعمر لأنظمة المعلومات" بـ 36 مليون ريال

لتطوير حلول لنظام بروق للاتصال المرئي

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن ترسية مشروع تطوير حلول لنظام بروق للاتصال المرئي مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي- "سدايا"، بقيمة إجمالية نحو 36 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وقالت "إم آي إس" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن العقد يتضمن رفع مستوى الالتزام بضوابط الأمن السيبراني، وتوسيع البنية التحتية لنظام بروق.

وأضافت أنه يتضمن كذلك بناء وتطوير تطبيقات نظام الاتصال المرئي الآمن "بروق"، وتدريب كوادر نظام بروق لتكون قادرة على التوسع والعمل في الخدمات الفنية.

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